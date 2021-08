Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus - Miguel MEDINA / AFP

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a JuventusMiguel MEDINA / AFP

Publicado 26/08/2021 13:12

O Manchester City corre contra o tempo para contratar Cristiano Ronaldo antes do fechamento da janela de transferências. Segundo o jornal espanhol 'As', o clube inglês e o craque português já entraram num acordo, faltando acertar a liberação com a Juventus.

De acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo assinaria contrato até 2023 por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,4 milhões) por ano. E as partes têm até terça-feira para acertar com a Juventus para fazer a transferência.



Publicidade

Apesar de ter contrato de mais um ano e estar a seis meses de perder de graça Cristiano Ronaldo, a Juventus não está disposta a facilitar e quer receber pelo menos 30 milhões de euros (R$ 184,9 milhões). Ou parte desse valor e Gabriel Jesus.



O Manchester City não aceita nenhuma das duas condições, mas está disposto a negociar. O empresário do jogador, Jorge Mendes, está na Itália e já se reuniu com a diretoria da Juventus, em busca de um acordo.



Publicidade

A negociação só se tornou possível porque o City não conseguiu contratar Harry Kane, do Tottenham. Pelo lado italiano, a negociação de Cristiano Ronaldo é vista com bons olhos, até para diminuir a folha de pagamento do craque, que apesar dos gols não conseguiu muitos títulos.