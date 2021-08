Felippe Facincani apareceu pelado - Reprodução

Publicado 26/08/2021 12:44

Rio - A gafe cometida pela ESPN, na última quarta-feira, de colocar dois comentaristas ao vivo no ar fora do previsto, fez com que os espectadores achassem que Felippe Facincani havia aparecido pelado em rede nacional. No entanto, nesta quinta-feira, o comentarista negou o fato e garantiu que estava vestido.

"Aos que inventam situações e manchetes mentirosas, sinto muito em informá-los, mas até onde eu sei, estava apenas “sem camisa”, na cozinha de casa, com a janela fechada para evitar mosquitos de luz, terminando de jantar antes da transmissão de Boca Jrs x Platense, pelo Campeonato Argentino, devidamente vestido com calção e chinelo, e apenas sentei por alguns segundos pra checar o áudio, 40 minutos antes, de entrar no ar, e a nossa imagem foi cortada abruptamente”, escreveu o comentarista nas redes sociais.

“Acontece, home office, pessoal! Fiquem tranquilos! EU NÃO ESTAVA PELADO E MUITO MENOS SAÍDO DO BANHO, DE TOALHA hahahaha E sim, estava JANTANDO NA COZINHA, como podem ver!Ai ai viu? Que desespero por audiência! Abraços”, completou.