Jorginho foi um dos destaques do Chelsea na conquista da Liga dos Campeões - ADRIAN DENNIS/AFP

Jorginho foi um dos destaques do Chelsea na conquista da Liga dos CampeõesADRIAN DENNIS/AFP

Publicado 26/08/2021 15:28

Campeão da Eurocopa com a Itália e da Liga dos Campeões com o Chelsea, Jorginho foi eleito o melhor jogador da Europca da última temporada. O brasileiro naturalizado italiano venceu a premiação numa disputa com o companheiro de clube Kanté e com Kevin De Bruyne, do Manchester City.



O prêmio foi divulgado durante o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões e Jorginho não estava presente, devido à pandemia de Covid-19, mas mandou uma mensagem gravada em vídeo.



"Obrigado a todos, infelizmente não posso estar aí pelas restrições. Mas estou muito feliz com essa premiação, não posso não agradecer a todos que contribuíram para isso ter acontecido. O agradecimento é para todos que me ajudaram nessa temporada, aos torcedores, aos jogadores, ao técnico e todas as pessoas que não acreditaram em mim, porque vocês me motivaram a trabalhar mais", disse Jorginho.



Com o prêmio, o ítalo-brasileiro sai na frente na disputa pela Bolta de Ouro e o Fifa The Best, de melhor do mundo na temporada. Jorginho foi escolhido através de um júri formado pelos técnicos das seleções europeias que disputaram a Eurocopa e a Liga dos Campeões, além de jornalistas.



O alemão Thomas Tuchel, do Chelsea, foi eleito o melhor treinador, superando Pep Guardiola, do City, e Roberto Mancini, da Itália. Na outras premiações, Edouard Mendy, do Chelsea, foi eleito o melhor goleiro, Rúben Dias, do City, o melhor defensor, Kanté de meio-campista e Haaland de atacante.