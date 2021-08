Grupos da Champions League 21/22 - AFP

Grupos da Champions League 21/22AFP

Publicado 26/08/2021 14:32

Chaves definidas. Nesta quinta-feira, a Uefa sorteou os grupos da Champions League em cerimônia realizada em Istambul, na Turquia. Com destaque para duelos entre Messi e Guardiola, além de Bayern de Munique e Barcelona, a competição começa no dia 14 de setembro.

O sorteio reservou o reencontro de Manchester City e PSG, que se enfrentaram na última semifinal, desta vez com Messi pelo lado francês. A expectativa, porém, é que Cristiano Ronaldo também esteja do lado inglês. O duelo acontecerá pelo Grupo A.

No Grupo D, Inter de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, que estiveram juntos no ano passado, se encontram mais uma vez. Já no Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona e Benfica também estão juntos.

Atual campeão, o Chelsea está no Grupo H, e terá como principal desafio a Juventus.

VEJA OS GRUPOS



Grupo A: Manchester City (ING), Paris Saint-Germain (FRA), RB Leipzig (ALE) e Brugge (BEL).

Grupo B: Atlético de Madrid (ESP), Liverpool (ING), Porto (POR) e Milan (ITA).

Grupo C: Sporting (POR), Borussia Dortmund (ALE), Ajax (HOL) e Besiktas (TUR).

Grupo D: Inter de Milão (ITA), Real Madrid (ESP), Shakhtar Donetsk (UCR) e Sheriff (MOL).

Grupo E: Bayern de Munique (ALE), Barcelona (ESP), Benfica (POR) e Dínamo de Kiev (UCR).

Grupo F: Villarreal (ESP), Manchester United (ING), Atalanta (ITA) e Young Boys (SUI).

Grupo G: Lille (FRA), Sevilla (ESP), RB Salzburg (AUT) e Wolfsburg (ALE).

Grupo H: Chelsea (ING), Juventus (ITA), Zenit (RUS) e Malmö (SUE).

QUANDO SERÁ A COMPETIÇÃO?



Fase de grupos: 14/15 de setembro (rodada 1), 28/29 de setembro (rodada 2), 19/20 de outubro (rodada 3), 2/3 de novembro (rodada 4), 23/24 de novembro (rodada 5) e 7/8 de dezembro (rodada 6).



Oitavas de final: 15/16/22/23 de fevereiro (ida) e 09/08/15/16 de março (volta).



Quartas de final: 5/6 de abril (ida) e 12/13 de abril (volta).



Semifinais: 26/27 de abril (ida) e 3/4 de maio (volta).



Final: 28 de maio, na Gazprom Arena, em São Petersburgo, na Rússia.