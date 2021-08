Tite terá problemas para próximos três jogos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Tite terá problemas para próximos três jogos das EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/08/2021 00:00

Os convocados por Tite se apresentarão à seleção brasileira nos próximos dias para os jogos das Eliminatórias da Copa. Serão três confrontos em sequência: Chile, Argentina e Peru. O grande problema é que tanto a Premier League, entidade que comanda o Campeonato Inglês e quanto a La Liga, que regulamenta o Campeonato Espanhol, anunciaram que não vão liberar os jogadores convocados. Tudo isso em virtude dos números da COVID-19 em alguns países da América do Sul. Até o momento, 25 sul-americanos que atuam no futebol espanhol e 60 da Premier League foram convocados para defender as respectivas seleções na data FIFA de setembro.