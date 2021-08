Publicado 27/08/2021 00:00

A derrota do Avaí para o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B, deixou o Botafogo ainda mais próximo do G-4. Caso vença o Coritiba, logo mais, no Couto Pereira, o Glorioso provavelmente estará na zona de acesso. Embora Enderson Moreira tenha muitos problemas para escalar a equipe, com diversos desfalques, o momento é de superação. E pelo que vem jogando, o Botafogo merece estar no G-4 da Série B.