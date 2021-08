Michael marcou gol na vitória rubro-negra em Porto Alegre - ESTADÃO CONTEÚDO

Michael marcou gol na vitória rubro-negra em Porto AlegreESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/08/2021 00:00

A excelente vitória do Flamengo sobre o Grêmio, na última quarta-feira, deixou um recado aos adversários. Apesar do péssimo primeiro tempo e da expulsão do lateral direito Isla, o rubro-negro demonstrou uma força acima da média para construir um placar elástico como o 4-0. Além de ter um time forte, o Flamengo tem, atualmente, um treinador que sabe gerir o grupo que tem. Renato Gaúcho parece ter nascido para comandar o time da Gávea e pode fazer história à frente do time carioca.