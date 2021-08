Publicado 27/08/2021 00:00

O Vasco tem pela frente, na Série B do Brasileirão, uma sequência importante para voltar a vencer e subir na tabela. O cruzmaltino enfrenta, no próximo domingo, a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento, em São Januário. Na 11ª colocação, o time de Lisca sabe que precisa vencer não só a Ponte, como também o Brasil de Pelotas, adversário da 22ª rodada e lanterna da competição. É o momento ideal para a recuperação do Vasco no campeonato.