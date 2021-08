Marcelinho Carioca foi o Coqueiro do 'The Masked Singer' - Reprodução

Publicado 26/08/2021 14:35

Rio - Neto não gostou nada da participação de Marcelinho Carioca no "The Masked Singer". Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira, o apresentador criticou o ídolo corintiano por ter topado cantar vestido de coqueiro no programa da TV Globo.

"Eu não faço aquela palhaçada que o Marcelinho Carioca fez na TV Globo: o cara ficar vestido de coqueiro? Os caras convidaram para isso? Está de sacanagem? Dá licença. Mandou bem mal", disse Neto.

"Oh, Marcelinho, você é o maior ídolo da história do Corinthians, não precisa ficar de coqueiro na Globo, em um programa chato para 'cacete'. E é copiado ainda. Tudo bem. O Faustão vai estar aqui e vai arrebentar a boca do balão. E, por sinal, é um cara maravilhoso", completou.