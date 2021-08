Denílson não poupou palavras ao comentar sobre Jorge Jesus - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Rio - Nesta quinta-feira (26), o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, criticou os comentários de Jorge Jesus sobre o desempenho de Renato Gaúcho no Flamengo. O português acredita que o treinador do Rubro-negro não terá o mesmo êxito que ele.

"Uma ‘perna’... Ele já estava uma ‘perna’ no Flamengo quando ganhou. Chegou humilde. Aí ganhou e botou as asinhas de fora. Eu falei quando ele era treinador do Flamengo: ele é arrogante", disse Denílson no programa Jogo Aberto.

"Não tenho nada contra, estou falando de um comportamento que eu acho que não precisava. Sabe o que fico pensando? Que ele [Jesus] está em Portugal torcendo contra o Renato aqui”, concluiu o comentarista.

Na ocasião, Jorge Jesus disse que, nesta temporada de 2021, o Flamengo nunca fará a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, que fez em 2019, sob o comando do técnico português. "Não vai fazer os pontos que a gente fez. É difícil fazer igual ao o que fizemos em 14 meses", disparou Jesus.

Após a goleada do Flamengo sobre o Grêmio por 4 a 0, em Porto Alegre, Renato Gaúcho foi questionado sobre os comentários de Jorge Jesus. Em seguida, Renato soltou uma risada e foi econômico na resposta.

"Ele fez história, ganhou títulos, está de parabéns. Sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo. A resposta que tenho que dar é trabalhando com meu grupo, buscando títulos", concluiu Renato.