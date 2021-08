Roger Guedes - Divulgação/Shandong

Roger GuedesDivulgação/Shandong

Publicado 26/08/2021 15:38

São Paulo - A novela "Roger Guedes no Corinthians" está muito próxima de um final feliz para a Fiel torcida, mas antes disso ela vem ganhando capítulos extras para atiçar os corintianos. Nesta quinta (26), internautas "descobriram" que o jogador apagou as fotos de seu Instagram que estavam relacionadas a seu passado no Palmeiras.

O atacante chegou ao rival do Timão em 2016 e teve uma rápida ascensão com o técnico Cuca, sendo um dos destaques do título brasileiro daquele ano. Em 2017, porém, ele foi perdendo espaço e teve alguns atritos internos com o grupo, especialmente com Felipe Melo, que se tornaram públicos na época.

Em 2018, o jogador foi emprestado ao Atlético-MG, onde se destacou e acabou sendo vendido pelo Verdão ao Shandong Luneng, último clube do jovem de 24 anos. O negócio teve um ponto polêmico. Isso porque no contrato o Alviverde inseriu uma cláusula que obrigava o clube chinês a pagar uma multa em caso de revenda a algum time brasileiro. O Comitê Disciplinar da Fifa considerou essa condição ilegal e puniu o Verdão em 20 mil francos suíços (R$ 124 mil). A Fifa entende que houve uma quebra de norma que proíbe um clube de influenciar na gestão do outro.

Agora, com o iminente acerto com o Corinthians, Roger resolveu fazer uma "limpeza" em seu perfil no Instagram, tirando tudo que remetesse ao passado no Palmeiras. Com isso, o jogador já levou a torcida corintiana à loucura antes mesmo de ser oficializado, ganhando ainda mais pontos do que já tinha.

Depois de sete meses, seus agentes conseguiram rescindir o contrato com o Shandong Luneng, já que Roger Guedes não conseguia voltar para a China para jogar futebol. Desde que a possibilidade de liberação foi divulgada, o Timão apalavrou um acordo com o atacante, que deu preferência e sempre demonstrou aos amigos a vontade para defender as cores do Alvinegro.

Ainda restam, porém, alguns detalhes a serem tratados entre os representantes do jogador e a diretoria corintiana. No entanto, ambas as partes estão confiantes na formalização do acordo. O anúncio pode acontecer a qualquer momento, inclusive ainda nesta quinta-feira, aniversário do rival.