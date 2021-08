Benzema renovou recentemente com o Real Madrid - AFP

Publicado 26/08/2021 17:19

Karim Benzema surpreendeu a todos nesta quinta-feira ao postar em seu perfil no Instagram o porquê ama o futebol. A explicação do atacante francês veio em uma foto de nada mais nada menos que Romário e Ronaldo Fenômeno juntos em uma partida da Seleção Brasileira, em 1997.

"É por isso que eu amo o futebol", escreveu apenas Benzema.



A publicação fez muitos torcedores levantarem a possibilidade de Benzema fazer dupla de ataque do Real Madrid com Mbappé, que deseja sair do PSG para jogar no clube merengue.



Os dois artilheiros fizeram uma dupla de respeito, mas que não foi possível de acontecer na Copa do Mundo de 1998, na França, porque Romário foi cortado dias antes da estreia, numa polêmica decisão da comissão técnica comandada pelo técnico Zagallo.