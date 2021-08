Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022 - AFP

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022AFP

Publicado 26/08/2021 18:09

Kylian Mbappé será jogador do Real Madrid. Segundo informou o jornal espanhol 'Marca', o PSG aceitou a proposta de 170 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) do clube merengue. O jogador é aguardado nesta sexta-feira na Espanha para assinar com o seu novo clube.



O anúncio da contração de Mbappé deve ocorrer amanhã. De acordo com a imprensa francesa, o astro teria ficado insatisfeito com a ida de Messi ao PSG e a vontade de sair do jogador pode ajudar na negociação.

Al Khelaifi, presidente do clube francês, após o sorteio da fase de grupos da Champions League quis manter o pulso e deixar claro que o PSG não estava confortável com o que o Real Madrid fez para garantir a contratação de Mbappé. Sem negar a possibilidade da despedida do jogador, ele mostrou sua raiva e repulsa por tudo o que aconteceu.



O Real Madrid continuou a acreditar que tudo estava de acordo com a lei e que agiu corretamente. Com o sim do jogador, o clube merengue tinha todas as cartas na mão, como se verá com o sim do PSG, que em breve será oficializado.