Publicado 26/08/2021 19:00 | Atualizado 26/08/2021 20:59

Itália - A passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus está perto do fim. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o craque já esvaziou seu armário no CT da Velha Senhora, que aguarda proposta oficial do City pelo craque e já procura um substituto.

Nesta quinta-feira, o jornal inglês Mirror publicou que o astro português já se despediu dos companheiros na Juventus confirmando que está a caminho do City. Seu empresário, Jorge Mendes, esteve na Itália recentemente para discutir seu futuro e agora negocia com os ingleses.

CR7 chegou à Juventus em 2018, após marcar uma era de dez anos no Real Madrid. Apesar de expectativa por um título de Liga dos Campeões, o jogador conquistou apenas três Campeonatos Italianos.