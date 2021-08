Wallace dos Santos conquistou o ouro e ainda bateu o recorde mundial do arremesso de peso classe F55 - Wander Roberto / CPB

Wallace dos Santos conquistou o ouro e ainda bateu o recorde mundial do arremesso de peso classe F55Wander Roberto / CPB

Publicado 27/08/2021 13:24 | Atualizado 27/08/2021 13:25

O terceiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 teve muitas medalhas para o Brasil, em especial de ouro. Foram cinco em vários esportes, com Petrúcio Ferreira, Silvânia Costa, Yeltsin Jacques e Wallace Santos no atletismo, além de Wendell Belarmino na natação. Com o desempenho, o país pulou para o sexto lugar na classificação.

Porta-bandeiras na cerimônia de abertura, Petrúcio Ferreira confirmou o favoritismo e venceu a final dos 100m na classe T47, que engloba atletas com deficiência nos membros superiores. E o Brasil ainda levou um bronze, com Washington Junior.



Já Wallace Santos não apenas conquistou o ouro como também quebrou o recorde mundial do arremesso de peso classe F55, para atletas cadeirantes. Foram seis tentativas para chegar à marca histórica de 12,63m, 16 centímetros a mais do que o recorde anterior. Ainda no arremesso de peso, mas na classe F37, para atletas com paralisia cerebral que conseguem andar, João Victor Teixeira foi bronze.



O atletismo ainda levou dois ouros no início do dia (noite de quinta no Brasil). Yeltsin Jacques conquistou a primeira medalha no esporte na Tóquio-2020 nos 5.000m masculino T11, para cegos. Numa corrida emocionante, o brasileiro, ao lado do atleta-guia Carlos Antônio dos Santos, arrancou na última volta para ultrapassar japonês Kenya Karasawa nos mestros finais. E Silvânia Costa se tornou bicampeã paralímpica do salto em distância T11, para cegos, ao conseguir no quinto salto a marca de 5 metros.



A chuva de ouro ficou completa na natação, com Wendell Belarmino nos 50m livre da classe S11 (para atletas com deficiência visual). Nas piscinas, Gabriel Bandeira, depois de subir no local mais alto do pódio no primeiro dia, garantiu sua segunda medalha na Tóquio-2020, desta vez a prata nos 200m livre da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. E Maria Carolina Santiago levou a medalha de bronze nos 100m costas da classe S12, para atletas com deficiência visual.



Vôlei sentado feminino

O Brasil estreou vencendo o Canadá no vôlei sentado. O triunfo só veio no quinto sete, após 2h40 de jogo: 21/25, 26/24, 25/20, 27/29 e 17/15 em 2h40 de jogo.

Goalball masculino

A seleção masculina de goalball se classificou para a próxima fase ao vencer a Argélia por 10 a 4. Os brasileiros têm duas vitórias e uma derrota e ainda jogam mais duas vezes no grupo.