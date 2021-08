Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Hulk, atacante do Atlético-MGPedro Souza/Atlético

Publicado 27/08/2021 15:07

Rio - O técnico Tite anunciou, nesta sexta-feira (27), os nove suplentes que defenderão a Seleção Brasileira nos próximos três jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa. Sem poder contar com os atletas que atuam na Premier League (Inglaterra), o treinador divulgou nomes bem conhecidos na lista de substitutos. Hulk, do Atlético-MG, recebeu a tão esperada oportunidade com a amarelinha.

Aos 35 anos, Hulk é o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Com atuações brilhantes em seu retorno ao futebol nacional, o atacante é peça-chave do líder Atlético-MG e sua convocação parecia ser questão de tempo.

Outro nome conhecido é o de Gerson, do Olympique de Marselha, que ganha sua primeira chance com a Seleção principal. Convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o volante não foi liberado pelo clube francês e assistiu de casa a conquista do ouro.

Como os jogadores sul-americanos estão impedidos pela federação inglesa se atuarem por suas seleções, Tite terá os desfalques de Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Raphinha, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus.

CONFIRA A LISTA DE SUPLENTES DIVULGADA POR TITE:

GOLEIROS



Everson - Atlético-MG

Santos - Athletico-PR

ZAGUEIRO



Miranda - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS



Edenílson - Internacional

Gerson - Olympique de Marselha (FRA)

Matheus Nunes - Sporting (POR)

ATACANTES



Hulk - Atlético-MG

Malcom - Zenit (RUS)

Vini Jr - Real Madrid (ESP)