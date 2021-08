Roger Guedes é anunciado como novo reforço do Timão - Divulgação/Corinthians

Publicado 27/08/2021 15:39

São Paulo - Pode comemorar e descansar, torcedor do Corinthians! Na tarde desta sexta-feira, o clube finalmente anunciou a contratação de Roger Guedes, que estava livre no mercado após rescindir com o Shandong Taishan, da China, na última segunda. Para anunciar o reforço, o Timão abriu uma live no Instagram direto do Parque São Jorge, onde o atleta chegou em um carro de luxo.

Depois de sete meses de negociações de seu estafe com o clube chinês, o jogador conseguiu a rescisão contratual para poder assinar com outro time, que no caso era o Alvinegro, que já tinha acordo apalavrado e esperava somente a liberação para oficializar a proposta e, em seguida, a contratação.

Sem atuar desde dezembro do ano passado, Roger não conseguiu voltar para a China para se juntar ao Shandong por conta da pandemia de Covd-19 e sabia que não conseguiria resolver essa questão a tempo de disputar a temporada atual, o que o faria ficar o ano inteiro sem entrar em campo. Foi com esse argumento que ele buscou a rescisão e a volta para o futebol brasileiro.

Havia outros clubes do país interessados na contratação do atacante de 24 anos, mas ele e seu estafe deram preferência para o Corinthians. Tanto é que em entrevistas recentes de Renato Augusto e de Duilio Monteiro Alves, ambos revelaram a vontade do jogador em defender o manto alvinegro.

Contratado pelos chineses em meados de 2018, Roger disputou 53 jogos durante esses três últimos anos e marcou 27 gols, além de ter dado dez assistências para os companheiros marcarem. Números expressivos, que juntos o fazem ter participado diretamente de 37 tentos da equipe. Ele foi campeão da Copa da China com o Shandong em dezembro do ano passado.