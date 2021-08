Atleta paralímpico é atropelado por ônibus que anda sozinho na Vila Olímpica - Foto: AFP/Behrouz MEHRI

Atleta paralímpico é atropelado por ônibus que anda sozinho na Vila OlímpicaFoto: AFP/Behrouz MEHRI

Publicado 27/08/2021 14:43

O judoca japonês Aramitsu Kitazono deve perder sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na última quinta-feira (26), o paratleta foi atropelado por um veículo autônomo dentro da Vila Olímpica e sofreu lesões na cabeça e na perna após o acidente. A informação foi publicada pelo jornal 'Asahi Shimbun'.

Kitazono tem estreia marcada para amanhã na categoria de até 81kg para deficientes visuais. No entanto, judoca segue em tratamento no centro médico. Neste final de semana, ele enfrentaria o ucraniano Dmytro Solovey.

No momento do acidente, o atleta paralímpico atravessava a faixa de pedestre que conecta os quartos ao refeitório. Sem frear, o veículo, que estava sendo operado por dois funcionários e transportava cinco passageiros, fez uma curva e atingiu o judoca. O carro autônomo 'e-Palette' é produzido pela Toyota. Segundo o jornal, ninguém dentro do veículo ficou ferido.