Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 27/08/2021 14:07

Madri - De acordo com informações publicadas pela imprensa espanhola nesta sexta-feira (27), como as do diário "As", o Real Madrid planeja apresentar o craque francês Mbappé no Santiago Bernabéu, no dia 10 de setembro, logo após a pause do calendário previsto pela data Fifa.

O periódico também informa que os merengues pretendem dar a Mbappé a lendária camisa 5, usada no passado pelo ídolo do clube, Zinédine Zidane, compatriota do atacante parisiense. Caso o negócio se concretize, Mbappé receberia um salário anual líquido de mais de 25 milhões de euros.

Enquanto as tratativas avançam, o atacante treinou com o PSG nos últimos dias. O clube vive a expectativa da estreia de Lionel Messi, neste domingo, em partida contra o Reims, válida pelo Campeonato Francês. A chance de Kylian Mbappé ser relacionado para o confronto não está descartada.