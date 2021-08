6º Cristiano Ronaldo - O jogador português é um dos maiores da história do futebol, com 780 gols e 33 títulos conquistados, além de ser eleito melhor jogador do mundo 5 vezes. - Janerik HENRIKSSON /AFP

6º Cristiano Ronaldo - O jogador português é um dos maiores da história do futebol, com 780 gols e 33 títulos conquistados, além de ser eleito melhor jogador do mundo 5 vezes. Janerik HENRIKSSON /AFP

Publicado 27/08/2021 12:58 | Atualizado 27/08/2021 13:07

Welcome, @Cristiano #MUFC | #Ronaldo — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021 Inglaterra - A novela sobre a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus teve um final surpreendente. Na tarde desta sexta-feira, o Manchester United anunciou o retorno do craque, que tinha sua contratação dada como certa no City. O português assinou por duas temporadas.

Defendendo o United entre 2003 e 2009, Cristiano Ronaldo fez história e ganhou projeção internacional. Ele conquistou sua primeira Liga dos Campeões pelo clube e foi eleito melhor do mundo pela Fifa na temporada 2007/2008.

CR7, que nunca escondeu seu carinho pelo United, terá a missão de levar o clube novamente a seus dias de glória. A equipe não conquista a Liga dos Campeões desde sua saída e a Premiere League desde 2012/13.