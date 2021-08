Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 27/08/2021 12:33

Rio - Walter Casagrande voltou a dar detalhes da batalha que travou contra as drogas. Em entrevista à Globo News, o comentarista da Rede Globo disse que sofreu com a perda de peso e mudanças em seu corpo, que foi "tomado por impurezas".

“Me vi dentro de uma clínica, acordei pesando 71 quilos, o corpo inteirinho furado de picadas de drogas injetáveis, cheio de furúnculos porque meu corpo tava explodindo de tanta impureza… Tinha perdido totalmente o controle da minha vida, era a droga que escolhia por mim. A dependência química é uma coisa muito louca, não é perceptível para o cara que está usando. Eu me olhava no espelho e me via normal. Para mim não estava acontecendo nada. Quando eu fui internado, comecei a fazer o tratamento, fiquei quatro meses relutando”, declarou o ex-jogador.

“A droga me congelou por muito tempo. Eu não sentia raiva, não sentia amor… Não sentia nada. A dependência química era a ponta do iceberg. A droga era uma certa fuga, amortecer aquilo que não quer sentir. Comecei a desenvolver um conhecimento interno, foi necessário. Hoje, aprendi todas as minhas limitações e consegui substituir o maior vício que o dependente tem, que o pico de prazer que a droga dá“, completou.