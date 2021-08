Richarlison foi artilheiro da Olimpíada - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/08/2021 10:35

Com Mbappé a caminho do Real Madrid, o PSG já tem um escolhido para formar o trio de ataque com Messi e Neymar. Trata-se de Richarlison. De acordo com a 'ESPN Brasil', os empresários do atacante brasileiro, inclusive, já estão em Paris para negociar. Entretanto, o Everton não pretende facilitar a negociação.

Em entrevista nesta sexta-feira, o técnico do clube inglês, Rafa Benítez, descartou perder Richarlison neste momento. "Não estamos considerando vendê-lo. Ele é nosso jogador, estamos muito satisfeitos e felizes com ele e esperamos que possa fazer muitos gols para nós neste ano."



Artilheiro da Olimpíada de Tóquio-2020, Richarlison tem o apoio de Neymar para se transferir para o PSG. Entretanto, seus representantes e o clube francês precisam correr contra o tempo. Primeiro à espera da confirmação da saída de Mbappé e depois têm que acertar com o Everton até o fim da janela de transferências internacionais, na terça-feira.