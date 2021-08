Apesar dos gols marcados, Cristiano Ronaldo sofreu com a Juventus na temporada passada - AFP

Apesar dos gols marcados, Cristiano Ronaldo sofreu com a Juventus na temporada passadaAFP

Publicado 27/08/2021 09:36

Antes mesmo de um acordo fechado entre Manchester City e Juventus, Cristiano Ronaldo já se antecipou e deu adeus. O craque português compareceu ao CT do time italiano, mas não treinou e se despediu dos companheiros. Pouco depois, o técnico Massimiliano Allegri confirmou que CR7 não pretende mais jogar pelo clube.

"Ele me disse que não tem a intenção de ficar na Juventus. E por essa razão ele não será relacionado para o jogo nem treinou de manhã", confirmou.



Cristiano Ronaldo ficou apenas cerca de uma hora no CT. Segundo a imprensa italiana, ele já teria esvaziado seu armário na quinta-feira.



Com isso, o craque português irá encerrar a sua passagem pela Juventus um ano antes do fim de contrato. A possibilidade de jogar pelo Manchester City aconteceu depois de o clube inglês não conseguir contratar Harry Kane, do Tottenham.



Mas para isso se concretizar, o City precisa entrar em acordo com a Juventus, que pediu 30 milhões de euros (cerca de R$ 184,9 milhões). Ou parte desse valor e Gabriel Jesus. O jornal espanhol 'As' afirmou que Cristiano Ronaldo assinaria contrato com os ingleses até 2023 por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,4 milhões) por ano.