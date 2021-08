Cristiano Ronaldo se despediu dos companheiros da Juventus - Miguel MEDINA / AFP

Publicado 27/08/2021 12:07

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus virou uma verdadeira novela, cheia de reviravoltas. Após a imprensa europeia dar como quase certa a ida do craque para o Manchester City, o jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias do mercado da bola, afirmou que o rival Manchester United deve ser o destino do português.

Apesar das negociações entre empresário de Cristiano Ronaldo, o City teria desistido de contratá-lo. O jornalista, inclusive, negou que uma proposta foi entregue ao jogador, como afirmava o jornal espanhol 'As' (15 milhões de euros por ano e um contrato até 2023).



Com isso, o Manchester United entrou de vez na disputa para repatriar Cristiano Ronaldo. O ex-clube do português, inclusive, já teria enviado uma proposta à Juventus para comprá-lo e seu empresário, Jorge Mendes, está em constantes conversas com os dirigentes. Ainda de acordo com as informações, o craque vê com bons olhos o retorno.



"Sempre tivemos boa relação com Cristiano. Bruno (Fernandes) está conversando com ele, e ele sabe o que pensamos sobre ele. Se ele está deixando a Juventus, sabe que estamos aqui", disse o técnico do United, Ole Günnar Solskjaer.



O acerto precisa acontecer até terça-feira, quando a janela de transferências internacionais se fecha. De qualquer jeito, Cristiano Ronaldo já se despediu dos companheiros de Juventus e comunicou ao técnico Massimiliano Allegri que não defenderá mais o clube.