Rickson, ex-Botafogo, é o novo reforço do Atlético-GO - Foto: Divulgação/Atlético-GO

Rickson, ex-Botafogo, é o novo reforço do Atlético-GOFoto: Divulgação/Atlético-GO

Publicado 27/08/2021 14:22 | Atualizado 27/08/2021 14:22

Rio - Nesta sexta-feira (27), o volante Rickson, ex-Botafogo, foi anunciado como o novo reforço do Atlético-GO e assinou o contrato até o fim de 2022. No Dragão, o jogador reencontrará o técnico Eduardo Barroca, conhecido desde a base do Glorioso.

Anteriormente, o atleta já tinha sido emprestado ao América-MG e Guarani, após não se firmar no Botafogo. Nesta temporada, chegou a renovar com o clube carioca, mas sequer foi utilizado na Série B e acabou liberado.

O Atlético-GO ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Neste domingo, o Dragão enfrenta o Internacional, às 18h15, no Antônio Accioly.