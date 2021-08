Mbappé - AFP

Mbappé AFP

Publicado 27/08/2021 16:40

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, não deu muitas esperanças ao torcedor do Real Madrid em relação a transferências de Mbappé. O brasileiro comentou brevemente sobre a negociação aos microfones do jornalista Sebastián Quadrelli, do "El Chiringuito".



"A única coisa que posso dizer é que nada mudou com relação aos últimos dois dias. Nada mudou. Segue a mesma situação", disse Leonardo.

Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou uma nova proposta ao PSG pela contratação do jovem atacante após ter a primeira oferta recusada na última terça-feira. No entanto, o clube francês ainda não deu uma resposta definitiva aos espanhóis.



Segundo a imprensa internacional, o Paris Saint-Germain só irá se desfazer de Mbappé caso encontre um outro nome no mercado que possa substituí-lo. Até o momento, os mais cotados são Haaland e Richarlison, mas não há informações sobre o andamento das conversas com Dortmund e Everton.