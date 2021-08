Letícia Bufoni e Rayssa Leal - Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Publicado 27/08/2021 17:00

Rio - Saudade dos atletas que levaram o Brasil ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Alguns deles estão de volta à tela do SporTV em duas importantes competições. Nesta sexta-feira, dia 27, acontecem as semifinais da primeira etapa da Street League Skateboarding 2021 (SLS), uma das principais ligas de skate do mundo. Na disputa pelo título, que será decidido no sábado, dia 28, os brasileiros Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, a ‘Fadinha’, medalhistas de prata na capital japonesa. Na segunda-feira, dia 30, começa o US Open, último grand slam da temporada. Entre os cinco brasileiros em ação, Luisa Stefani, bronze olímpico nas duplas.

A primeira etapa da SLS acontece em Salt Lake, Estados Unidos. Além de Kelvin e Rayssa, o Brasil terá outros nove skatistas, incluindo Letícia Bufoni e Pâmela Rosa, que também disputaram os Jogos de Tóquio. A competição feminina reúne o pódio olímpico completo, com a ‘Fadinha’ brasileira e as japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama. As semifinais acontecem a partir de 15h30 de sábado, e as finais, às 17h30 de domingo, com narração de Sergio Arenillas e comentários de Geninho Amaral e Karen Jonz.

Último Grand Slam da temporada do tênis mundial, o US Open terá mais de 120 horas de transmissões ao vivo no SporTV3. O ge vai trazer as novidades do evento, vídeos, resultados, tempo real dos jogos das fases finais e todas as notícias sobre o desempenho dos brasileiros Thiago Monteiro, Bruno Soares, Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e a medalhista olímpica Luisa Stefani.

No ‘Esporte Espetacular’ deste domingo, dia 29, o repórter Guilherme Roseguini mostra que o número 1 do mundo, Novak Djokovic, pode entrar para a história do tênis se levantar o troféu do US Open pela quarta vez. Campeão do Aberto da Austrália, de Roland Garros e de Wimbledon, o sérvio pode se tornar o primeiro tenista a ganhar os quatro Grand Slams no mesmo ano desde o australiano Rod Laver, em 1969. E ainda se tornará o homem que mais vezes ganhou títulos dos quatro torneios mais importantes da temporada: atualmente está empatado com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, com 20 conquistas.

“Com as ausências de Nadal, Federer e do atual campeão, Dominick Thiem, o caminho está livre para que Djokovic conquiste seu 21º título de Grand Slam e os quatro principais títulos da temporada. Resta saber como o sérvio vai se portar no torneio, após a decepção nos Jogos Olímpicos, quando chegou como favorito e não conseguiu mostrar seu tênis. Destaco quatro nomes da nova geração: os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev; o grego Stefanos Tsitsipas; e o alemão Alexander Zverev. Eles podem dificultar as coisas para Djokovic”, aposta o comentarista do SporTV Narck Rodrigues.

STREET LEAGUE SKATEBOARDING – ETAPA DE SALT LAKE



Sexta-feira, dia 27/8 - SporTV2

15h30 - Semifinal Feminina

19h - Semifinal Masculina

Sábado, dia 28/8 - SporTV3

17h30 - Final Feminina

20h - Final Masculina