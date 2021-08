SPORTV - Reprodução

Publicado 27/08/2021 16:44

Após o sucesso com a transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio nos canais SporTV, a Globo continuou investindo na participação dos brasileiros na competição e na potência paralímpica nacional. Além disso, conquistou a vice-liderança em audiência na TV fechada.

Com a transmissão das provas de natação dos Jogos Paralímpicos de Tóquio desta quarta-feira, dia 25, incluindo a que deu ao Brasil a primeira medalha de ouro, com Gabriel Bandeira nos 100m borboleta da classe S14 (para atletas com deficiências intelectuais), o SporTV2 conquistou o segundo lugar entre os mais de 100 canais da TV por assinatura na faixa entre 6h às 12h.

Durante os 13 dias de evento, o SporTV2 vai exibir mais de 100 horas de transmissões ao vivo. A delegação brasileira tenta nesta edição dos Jogos, ultrapassar o recorde de 72 medalhas conquistadas no Rio-2016 e atingir a histórica marca de 100 medalhas de ouro.