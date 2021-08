Contender Series estreará a quinta temporada - Divulgação/UFC

Publicado 27/08/2021 17:25

Rio - O que nomes como Augusto Sakai, Marina Rodriguez e Johnny Walker têm em comum? Os três assinaram os seus primeiros contratos com o UFC após a participação na edição brasileira do programa “Contender Series”, que desde 2017 busca revelar talentos para a organização. A quinta temporada começa nesta terça-feira, dia 31, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e dará a oportunidade de mais lutadores brasileiros assinarem o tão sonhado contrato com o maior evento de MMA da atualidade. O Combate exibe os dez episódios da nova temporada ao vivo e com exclusividade, sempre às terças-feiras, às 21h.

No programa de estreia, três brasileiros estarão em ação. O curitibano Matheus Scheffel, que venceu seis das suas últimas sete lutas, faz a luta principal da noite, diante do invicto russo Azamat Murzakanov, pela divisão dos meio-pesados (até 92,9kg). Entre os penas (até 65,8kg), um duelo entre brasileiros: o maranhense Joanderson Brito, invicto há nove lutas, encara o manauara Diego Lopes. Outras três lutas completam o card do primeiro episódio, que contará com a narração de Bernardo Edler e os comentários de Luciano Andrade.

O “Contender Series” chega a quinta temporada como um evento consolidado dentro do MMA mundial. Trata-se de uma porta de entrada talvez até maior que a do “The Ultimate Fighter”, outro programa da organização. Prova disso é que muitos atletas, deixam de lado boas trajetórias em outros eventos de prestígio para disputar o “Contender Series” em uma luta, na esperança de assinar contrato com o UFC”, diz Bernardo Edler.

CONTENDER SERIES – Episódio 1:

Peso-pesado: Lorenzo Hood x Lukasz Brzeski

Peso-meio-médio: A.J. Fletcher x Leonardo Damiani

Peso-mosca: Victor Altamirano x Carlos Candelario

Peso-pena: Joanderson Brito x Diego Lopes

Peso meio-pesado: Matheus Scheffel x Azamat Murzakanov