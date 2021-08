Aubameyang e Saka, astros do Arsenal - CATHERINE IVILL / POOL / AFP

Aubameyang e Saka, astros do ArsenalCATHERINE IVILL / POOL / AFP

Publicado 28/08/2021 16:13

Manchester - Após a goleada sofrida pelo Arsenal para o Manchester CIty pro 5 a 0 na Premier League, Aubameyang, atacante e um dos principais líderes dos Gunners, desabafou e afirmou que a equipe precisa melhorar nas próximas partidas.

"Temos que arriscar, precisamos de coragem nas bolas e não fizemos isso hoje. Precisamos melhorar nosso nível, olhar para a gente no espelho e trabalhar como um time. Esse é o único jeito de melhorarmos. Temos que conversar e falar a verdade para cada um, ser honesto", disse o camisa 14 do Arsenal.

Com a derrota desde sábado, o Arsenal tem o pior início no Campeonato Inglês desde a temporada 1954/1955. Além dos resultados negativos, os Gunners ainda não conseguiram marcar gol em nenhum dos jogos contra Brentford, Chelsea e Manchester City.

Mikel Arteta, técnico do clube, também segue muito pressionado no cargo. Neste momento, o Arsenal terá duas semanas para se preparar para o confronto contra o Norwich, recém promovido da Championship, por conta da parada para os confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.