Mauro Cezar PereiraReprodução

Publicado 31/08/2021 13:10

Rio - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o repórter Sandro Barboza, da Band, a pagar R$ 10 mil reais a Mauro Cezar Pereira por ter dito no Twitter, em janeiro de 2020, que o apelido do comentarista do SBT entre os colegas de profissão era "manja-rola". A informação é do portal "Notícias da TV".

No processo, a juíza considerou que houve ofensa e que se ultrapassou o limite da liberdade de expressão. Mauro Cezar alegou e provou que jamais tinha sido identificado por aquele apelido por ninguém.

Sandro solicitou que o pagamento dos R$ 10 mil fosse feito parceladamente, o que foi aceito por Mauro. A primeira parcela foi paga há duas semanas.