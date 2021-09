Campeão do mundo, Griezmann foi eleito o terceiro melhor na Copa de 2018 - AFP

Publicado 31/08/2021 18:13

Barcelona - Antoine Griezmann está próximo de acertar o seu retorno para o Atlético de Madrid nesta temporada. O atacante francês já concordou termos pessoais com a equipe colchonera, e aguarda o fim das negociações entre o seu ex-clube e o Barcelona.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o atacante francês Antoine Griezmann tem um acordo fechado com o Atlético de Madrid para fazer o seu retorno ao clube da capital espanhola nesta janela de transferências.

Após acertar termos pessoais com o Atlético de Madrid, Antoine Griezmann aguarda o seu ex-clube e o Barcelona acertarem os valores da transferência para voltar à capital espanhola.

Pelo Atlético de Madrid, Antoine Griezmann atuou em um total de 257 jogos, marcou 133 gols e contribuiu com 50 assistências. No Barcelona, foram 102 jogos para o atacante francês, com 35 gols marcados e um total de 17 assistências.

Anteriormente, foi especulada uma troca entre Griezmann e Saúl Níguez, meio-campista do Atlético de Madrid, mas a negociação entre o clube colchonero e o Barcelona não avançou.