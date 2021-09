Abel Braga - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/09/2021 10:43 | Atualizado 01/09/2021 11:45

Rio - Chegou ao fim da passagem de Abel Braga pelo Lugano, da Suíça. No dia em que completa 69 anos, o técnico foi comunicado pelo clube europeu de que não irá mais exercer a função de comandante da equipe. Além dele, deixaram o clube suíço os seus auxiliares Ricardo Colbachin e Leomir de Souza.

Abel Braga assumiu o Lugano em junho, no começo da atual temporada no futebol suíço. A breve passagem do comandante pelo clube foi bastante irregular. Até o momento, o clube atuou em cinco partidas, sendo três vitórias e duas derrotas. No último jogo do torneio, o Lugano foi derrotado pelo Sion por 3 a 2, com direito a gol no último minuto que desempatou a partida.



Vitorioso no futebol brasileiro, principalmente pelo Fluminense e pelo Internacional, Abel Braga comandou o Colorado no último Campeonato Brasileiro. Vice-campeão nacional, ele foi eleito o melhor técnico da competição pela CBF.

Confira a nota de demissão do Lugano:



"O clube gostaria de agradecer a Abel, Ricardo e Leomir, cujo trabalho sempre foi muito profissional, pelo excelente trabalho realizado e pelo grande empenho. Ao mesmo tempo, e até ao anúncio do novo treinador, Mattia Croci Torti irá assegurar a gestão da primeira equipe interinamente"