Abel BragaFelipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/09/2021 11:45

Rio - Por meio de sua assessoria, o técnico Abel Braga se pronunciou sobre a sua saída do comando do Lugano. O comandante deixou o clube suíço após poucos meses de trabalho. Em nota oficial, o ex-treinador do Fluminense e do Internacional explicou que o clube europeu vive momentos de turbulências políticas e admitiu uma certa decepção pela saída precoce.

"O projeto que me foi apresentado quando cheguei era muito bom, a cidade e o ambiente no clube são fantásticos, estava feliz com o trabalho, o time estava bem, evoluindo. Só que um novo dono assumiu e tudo mudou. Nosso grupo já era reduzido e jogadores importantes foram afastados. Até entendo a postura, mas não concordo. Certamente, inviabilizaria muito o que vinha sendo realizado. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que confiaram em mim e ao grupo de jogadores. Apesar da decepção de não poder levar adiante o que planejamos, só levarei as coisas boas daqui", disse Abel.



Abel Braga voltava a comandar um clube europeu após 20 anos. Sua última passagem havia sido em 2001, quando dirigiu o Olympique de Marseille, da França. Pelo Lugano, ele disputou apenas cinco partidas. Pelo Campeonato Suíço, foram duas vitórias e duas derrotas, deixando a equipe na sexta colocação. Deixam o clube com Abel os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachin.