Gabigol deve ser titular da Seleção Brasileira contra o Chile, e Gerson será banco - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/09/2021 12:17

Com apenas dois dias de trabalhos com o grupo completo, o técnico Tite fez mistério em relação à escalação da Seleção Brasileira que enfrenta o Chile, nesta quinta-feira às 22h (de Brasília) em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Devido aos desfalques com a ausência dos convocados que atuam no futebol inglês, a maior dúvida é no ataque, que só terá Neymar dos que costumam ser titulares.

No último treino no CT do Corinthians antes do duelo, Tite fechou a atividade, que não foi transmitida pela CBF TV. Na terça, outro dia que contou com todos os jogadores, o treinador realizou trabalhos técnicos e táticos que não deram dicas sobre a escalação.



A tendência é que Tite mantenha a base que disputou a Copa América deste ano, com mudanças obrigatórias em função dos desfalques dos jogadores que atuam no futebol inglês, casos de Ederson, Thiago Silva e Richarlison, titulares na campanha do vice-campeonato.



O Brasil deve ir a campo com: Weverton, Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Gabigol e Matheus Cunha (Hulk).

Além do Chile, o Brasil enfrentará a Argentina e o Peru nos próximos dias, pelas Eliminatórias da Copa.