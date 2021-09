Carol Santiago conquistou a quinta medalha paralímpica em Tóquio, terceira de ouro - Ale Cabral / CPB

Carol Santiago conquistou a quinta medalha paralímpica em Tóquio, terceira de ouroAle Cabral / CPB

Publicado 01/09/2021 15:09

A quarta-feira teve muita emoção para o Brasil na Paralimpíada. Além da despedida de Daniel Dias dos Jogos, após 27 medalhas em quatro, também na natação Carol Santiago conquistou mais um ouro e tornou-se a brasileira com melhor desempenho no Jogos. O país ainda conquistou uma prata e quatro bronzes, mas caiu para o sétimo lugar no quadro de medalhas.



Depois de um dia sem medalhas, a natação garantiu o único ouro do dia na natação. E foi histórico. Maria Carolina Santiago, depois de encerrar jejum de 17 anos sem uma nadadora campeã paralímpica na natação, voltou a subir no lugar mais alto do pódio, desta vez nos 100m peito classe S12 (deficiência visual moderada). Aos 36 anos, ela chegou à terceira medalha de ouro na Tóquio-2020, além de uma prata e um bronze, e tornou-se a brasileira mais vitoriosa em uma única edição dos Jogos.



Ainda na natação, o Brasil também levou uma prata com Cecília Araújo nos 50m livre da classe S8 (atletas com um membro amputado ou dificuldade de movimento na parte inferior do corpo) e um bronze com Talison Glock nos 100m livre S6 (atletas com dois membros amputados ou problema motor em um lado do corpo). Com isso, a modalidade chegou a 20 medalhas em Tóquio: seis de ouro, cinco de prata e nove de bronze.



Três delas com Daniel Dias, que se despediu dos Jogos Paralímpicos com o quarto lugar nos 50m livres S5 (atletas com má-formação congênita ou amputados), atrás de três chineses. Aos 33 anos, ele encerra sua história com 27 medalhas, o maior medalhista brasileiro dos Jogos.



Outras medalhas

Já a bocha conquistou suas primeiras medalhas em Tóquio nesta quarta-feira. O bronze foi de Maciel Santos, campeão na Rio-2016, no individual da classe BC2, ao vencer por 4 a 3 o tailandês Worawutt Saengampa. E José Carlos Chagas de Oliveira também ficou em terceiro lugar na classe BC1, levando sua primeira medalha paralímpica.



Por fim, o tênis de mesa também levou um bronze com Bruna Alexandre, Danielle Rauen e Jennyfer Parinos na classe 9-10 por equipes. Elas perderam a semifinal para a Polônia por 2 a 0 e encerraram a participação brasileira na modalidade, que garantiu uma prata e dois bronzes ao todo.



Semifinais garantidas

No goalball feminino, o Brasil surpreendeu a favorita China nas quartas de final e venceu na prorrogação com um gol de ouro de Ana Carolina Custódio, após empate em 0 a 0. Quarto na Rio-2016, o time brasileiro agora tentará chegar à final contra os Estados Unidos, quinta-feira.



E no vôlei sentado feminino, o Brasil terminou a fase de grupos invicto, ao vencer a Itália de virada por 3 a 1. Líder do Grupo A, a equipe jogará a semifina também contra os Estados Unidos, na sexta.