Messi, Neymar e Mbappé formarão o poderoso ataque do PSG na temporadaDivulgação/PSG

Publicado 01/09/2021 13:41

Dono de fato do PSG, o Emir do Catar, o Xeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, foi o responsável por impedir que Mbappé se transferisse para o Real Madrid, segundo reportagem do jornal francês 'L'Equipe'. A negativa ao clube espanhol se deveu, de acordo com a publicação, ao desejo de ver o poderoso trio de ataque formado pelo jovem francês, por Messi e por Neymar.

O Emir do Catar teria visto os prós e contras da negociação e decidiu que valeria fazer valer a expectativa dos torcedores de todo o Mundo - e dele também - em ver o trio formado por três craques.



Entre os contras colocados à mesa está a perda de milhões de euros. Afinal, o Real Madrid ofereceu mais de R$ 1 bilhão na negociação e Mbappé já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro, saindo de graça ao fim da temporada.



Ou seja, o PSG tem menos de seis meses para convencer Mbappé a renovar sue contrato. O que ficou ainda mais difícil após a negociação frustrada com o Real Madrid. O atacante francês deseja sair para o clube merengue. De acordo com o'L'Equipe', ele já rejeitou duas propostas, uma delas com salário líquido anual de 25 milhões de euros.