Publicado 01/09/2021 13:10

Rio - O repórter Eduardo de Menezes, do Grupo Disney, revelou ter vivido uma situação desagradável após a final da Copa América, no Maracanã. Em entrevista ao canal “Camisa 21“, o jornalista esperou longamente para entrevistar Lionel Messi, mas foi surpreendido pelo craque, que disse que não falaria com brasileiros.

“Tenho uma história com o Messi. Fiz a Copa América, acaba o jogo, Argentina ganhou e eu fiquei ‘pistola’ porque queria que o Brasil. Entrevistei o Di María, treinador, todo mundo e o Messi nada, que seria a cereja do bolo para completar a cobertura”, contou Edu.



“1h30 (da madruagada) ele aparece. Fiquei esperando de pé, eu e o cinegrafista. Falei: ‘vou coroar meu trabalho’. Então o Messi chegou, olhou para mim e disse (em espanhol): ‘eu não falo com brasileiros’. Não saí, fiquei até 1h30. Meu microfone vai ficar aqui“, completou.

Na final contra o Brasil, a Argentina se sagrou campeã ao vencer por 1 a 0 com gol de Di María. Foi o primeiro título de expressão de Messi pela seleção.