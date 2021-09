Evento acontece neste fim de semana - Reprodução

Evento acontece neste fim de semanaReprodução

Publicado 01/09/2021 13:52

Rio - Nos próximos dias 4 e 5 de setembro no Recreio dos Bandeirantes será realizada a 1º ETAPA DO 2º CIRCUITO PENA GROMMETS DO RECREIO, realizada pela Associação de Surf do Canto do Recreio e pela Recreio Surfe Clube. O evento será destinado a surfistas iniciantes com idades ente 12 e 18 anos, nas categorias: Masculino (SUB-12, SUB-14, SUB-16 e SUB-18) e Feminino (SUB-12, SUB-14, SUB-16 e SUB-18).

Este é o segundo ano de existência deste circuito que já conta com a parceria estratégica das 2 associações de surfe locais do Recreio dos Bandeirantes, tendo como fruto desta união o fortalecimento na realização deste tipo de eventos, que atraem surfistas de todo o estado do Rio de Janeiro e até mesmo de fora.



Eventos para atletas iniciantes, tradicionalmente conhecidos como “Grommets”, são tradicionais em outras partes do Brasil e o intuito deste projeto é colocar o Estado do Rio de janeiro com força dentro deste calendário de eventos.



Para o presidente da Recreio Surfe Clube, Dionísio Santos, o apoio ao surfe amador é de extrema importância para o fortalecimento do esporte. Surfista profissional Surfista profissional, campeão brasileiro amador do antigo Circuito Petrobras, atualmente treinador de surfe e proprietário do Rio Surf House, localizado na praia da Macumba no Recreio dos Bandeirantes, casado com a também surfista, Tri campeã brasileira profissional e Bi campeã brasileira amador, Maina Thompson e pai na atleta amadora Lanay Thompson, Dionísio Santos desenvolve também um projeto social com crianças carentes moradoras da comunidade do terreirão no Recreio dos Bandeirantes.

"Adotamos o surfe como estilo de vida, e tentamos passar ao máximo nossa experiência de anos de esporte para as novas gerações", explica Dionísio. Com a flexibilização das restrições decorrentes da pandemia do Covid-19 devido ao avanço das vacinações, este ano o circuito já está confirmado com 3 etapas, sendo esta a primeira e mais duas em outubro e novembro próximos.

"Mesmo com as dificuldades encontradas no último ano com relação as restrições a eventos devido a pandemia, gerando atrasos em nossas programações, estamos contentes com a definição do circuito, acreditando que estamos fazendo nosso melhor para o avanço do surf carioca", disse Adilson Freitas, vice Presidente da Associação de Surfe do Canto do Recreio (ASCR).

Para abrilhantar ainda mais o evento e dar um estimulo extra para os pequenos competidores, os surfistas profissionais Deivid Silva e Alex Ribeiro irão passar o final de semana na praia do Recreio dos Bandeirantes acompanhando as baterias da competição e trocando experiências com os atletas mais novos, trazendo para eles novas inspirações e exemplos a serem seguidos.



O 2º CIRCUITO PENA GROMMETS DO RECREIO 2021 tem patrocínio de Pena Life Freestyle, M2 Mídias, Camarote Arpoador, Jornal do Dia e FAMMA Veículos e Locações. Co-patrocínio de Jah 3D, Colégio St Georges, First Glass, Caroline Gusmão Odontologia, Principal tendas, 2N, Agência La Marque Branding, Art Local e Rio Surf House. Apoios de Longboard Paradise, Hortifruti 3 Amores, Depósito 2 Irmãos, Three Lives, GR Fisioterapeuta e Altas Produções. Shapers parceiros: Thiago França, Thiago Cunha e Alexandre Ramos. Apoio de Mídia: Radio Cidade e Rico Surf. E Apoio institucional de Prefeitura do Rio, Governo do Estado e Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ).





SERVIÇO:



2º CIRCUITO PENA GROMMETS DO RECREIO 2021

Sobre: Competição de surfe

Data: 04 e 05/09

Local: Recreio dos Bandeirantes (Posto 12)

Informações: 21 99658-9024 (Adilson)

Horário de início: 08h da manhã

Categorias: Masculino (SUB-12, SUB-14, SUB-16 e SUB-18) e Feminino (SUB-12, SUB-14, SUB-16 e SUB-18).