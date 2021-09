Dívidas - Reprodução

Publicado 01/09/2021 14:22 | Atualizado 01/09/2021 15:27

Rio - Botafogo e Vasco tiveram boas notícias nesta quarta-feira. A Justiça suspendeu a decisão judicial que obrigava os dois clubes a execução forçada de dívidas trabalhistas, em valor de quase R$ 100 milhões. A decisão foi concedida pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), Edith Maria Correa Tourinho. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

No entanto, os dois clubes vão ter que depositar 20% das receitas mensais em juízo, como uma forma de diminuir o passivo por pelo menos 60 dias. Durante este tempo, a presidência do tribunal irá analisar outro pedido do Botafogo, como é o caso de um novo plano de pagamentos dessas pendências. Neste caso, o clube é representado pelo advogado Pedro Ivo Belmonte, do escritório Capanema e Belmonte Advogados.

A decisão faz com que os dois clubes ganhem tempo para aliviar as suas dívidas. As contas foram somadas em quase R$ 100 milhões de dívidas com ex-funcionários, sendo ou não atletas. Anteriormente, a decisão da execução foi imposta pelo Regime Especial de Execução Forçada, o que possibilita a mudança para o Regime Centralizado de Execuções, que é o pedido sob avaliação.