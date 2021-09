Mbappé e Benzema pela seleção francesa - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 02/09/2021 14:49

Rio - A ida de Mbappé para o Real Madrid vai ter que esperar. Com a janela de transferências encerrada, o desejo dos Merengues de ter a estrela francesa não se concretizar agora, mas para Karim Benzema, isso é questão de tempo.

"É um jogador que, mais cedo ou mais tarde, vai jogar no Real Madrid. Nos damos muito bem e gostaria que Mbappé já estivesse comigo no Real Madrid", afirmou Benzema ao jornal "RTL".

O PSG recusou uma proposta de 200 milhões de euros por Mbappé e agora corre o risco de perder o jogador de graça no fim da temporada, quando seu contrato se encerra. A diretoria francesa entende que o atacante quer ir para Espanha, mas está determinada a tentar mantê-lo.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a intenção do Real Madrid é fazer montar um ataque galáctico de novo. Caso a vinda de Mbappé se confirme sem custo, os espanhóis vão com tudo para tentar tirar o atacante Haaland do Borussia Dortmund.