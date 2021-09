Messi e a esposa, Antonella - Reprodução

Publicado 02/09/2021 13:53

Rio - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, solicitou na última quarta-feira a prisão e indiciamento do jornalista venezuelano Fernando Petrocelli. Ele compartilhou e comentou nas redes sociais uma publicação obscena sobre Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Na publicação compartilhada, o internauta citava uma música ofensiva e com conotação sexual, atacando diretamente Antonella. Petrocelli sugeriu uma alteração no fim da letra, de "Messi Messi está bem, você é um craque, mas Antonella vai chupar todos nós" para "e com Antonella vamos todos desfrutar".

Após a repercussão negativa, o jornalista apagou a publicação e pediu desculpas.

"Lamento profundamente que o meu comentário de ontem tenha ofendido as senhoras, a quem sempre respeitei em todos os momentos. Eu ofereço minhas sinceras desculpas. Eu estava me referindo às músicas que existem na Argentina. Eu estava errado. Não era minha intenção ofendê-los", escreveu.