Publicado 05/09/2021 12:00

Rio - O posicionamento de Gabigol na partida contra o Chile foi alvo de muitas críticas da imprensa esportiva em relação ao esquema tático de Tite. Em seu blog no portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira detonou a forma como o atacante do Flamengo foi escalado e comparou ao posicionamento de um ex-jogador do Corinthians, nos tempos em que o técnico da Seleção dirigia o clube paulista.

Tite marcou época no Corinthians sendo campeão brasileira e da Libertadores. Na época, o Timão contava com o atacante Jorge Henrique, ex-jogador do Botafogo, como um atleta que cumpria uma função muito mais tática do que criativa. Na opinião de Mauro Cezar Pereira, foi em uma função semelhante que Gabigol, artilheiro do Flamengo, foi escalado no duelo contra o Chile.



"Hoje, aos 39 anos, Jorge Henrique defende o Brasiliense. Fosse mais novinho, talvez acabasse sendo escalado no lugar de Gabigol. E para executar as velhas ordens de Tite, não seria uma ideia de se jogar fora", disparou o jornalista.

Na partida contra o Chile, o Brasil venceu por 1 a 0 em duelo realizado pelas Eliminatórias. Everton Ribeiro fez o gol único decisivo no confronto fora de casa, disputado na última quinta-feira.