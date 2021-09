Cléber Machado, Galvão Bueno e Luís Roberto, do esporte da Globo -

Cléber Machado, Galvão Bueno e Luís Roberto, do esporte da Globo

Publicado 04/09/2021 20:00

Rio - Um vídeo do ex-jogador do Corinthians Vampeta revelando para qual clube alguns jornalistas brasileiros torcem viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira. O comentarista esportivo participou de um vídeo na rádio Jovem Pan, onde ele responde à perguntas de torcedores: "Cleber Machado é Santos, Luis Roberto é São Paulo, Galvão Bueno é Flamengo...". O narrador da Globo Everaldo Marques brincou com a atitude.

"Galera pirando com o vídeo do Vampeta revelando os times de jornalistas esportivos. Ninguém quer saber como os de economia investem seu dinheiro. Normal, faz parte, futebol mexe com paixão. A confusão começa quando acham que gostar de A ou B influencia o trabalho", começou ele em mensagem no Twitter.



"O pior é que tem torcedor tão fanático que vai se achar no direito de cobrar ou coagir os profissionais por causa disso. Uma idiotice, que pode se tornar uma coisa perigosa", finalizou. Na postagem, Ana Thaís Matos, companheira de Rede Globo, brincou: "Devo ser então a única pessoa que trabalha com você e não sabe o time que você torce".



No Twitter, a postagem da rádio Jovem Pan com a fala de Vampeta havia viralizado. Para alguns, a informação divulgada pelo campeão do mundo em 2002 não era novidade - afinal, alguns comunicadores já declararam seu carinho como torcedor. Contudo, outros internautas defenderam que jornalistas evitem "abrir o jogo".



"Agora, muito vacilo do Vampeta também, né? Para variar. Isso que dá grandes empresas darem voz a ex jogador ao invés de jornalistas formados! Existem jogadores inteligentes que agregam ao jornalismo, mas também existe o Vampeta", comentou um internauta.