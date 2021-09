Gabigol - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/09/2021 19:00

São Paulo - O atacante Gabigol abordou o reencontro com a Argentina, que vai acontecer neste domingo, após a perda do título da Copa América em julho. O jogador do Flamengo descartou qualquer clima de revanche na partida que acontecerá em São Paulo, pelas Eliminatórias.

"A gente tem uma grande comissão técnica, que passa as coisas para a gente que podemos usar no próximo jogo, mas é outro momento, Eliminatórias, não tem revanche. É outro jogo. Aquilo ficou no passado, é outro momento, agora é Eliminatórias, a gente vem de mais uma vitória. Ficamos tristes pela derrota na final, mas é outro momento. É desfrutar, jogar bem e merecer a vitória", afirmou.



Gabigol, que foi titular na vitória sobre o Chile deverá ser novamente contra a Argentina. O artilheiro falou sobre a pressão de ser referência no Flamengo e agora sendo convocado por Tite.

"Pressão gostosa, hein? Jogar no Flamengo e na Seleção, bater recordes no Flamengo e na Seleção, sete vitórias seguidas... Essa pressão é muito boa, espero ter mais vezes, com o professor me convocando", disse.