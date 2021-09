Bangu - Caio Almeida / Bangu AC

Publicado 04/09/2021

São Paulo - Vice-campeão brasileiro em 1985, o Bangu conseguiu um expressivo resultado neste sábado na luta para retornar as principais competições nacionais. Pela Série D, o clube da Zona Oeste derrotou o Santa André, campeão da Copa do Brasil de 2004 em cima do Flamengo, por 2 a 1 e se classificou para a segunda fase do torneio.

A vantagem dos cariocas foi construída no primeiro tempo. Rochinha abriu o placar para o Bangu com apenas um minuto. Aos 28 minutos, Luís Araújo ampliou para os visitantes. Na etapa complementar, a equipe da Zona Oeste diminuiu o ímpeto e acabou sofrendo um gol, marcado por David Ribeiro. Nada que alterasse a classificação dos cariocas.

Com o resultado, o Bangu avançou como o quarto colocado do Grupo 7. Além do clube carioca, a Portuguesa, de São Paulo, o próprio Santo André e o Cianorte, do Paraná, se classificaram. Além do Campeão Estadual de 1966, outras equipes cariocas estavam na chave, mas acabaram eliminadas como Madureira e Boavista.

Na próxima fase, o Bangu terá o Joinville pela frente. A equipe catarinense ficou em primeiro lugar do Grupo 8 e está invicta na competição. Com isso, o clube de Santa Catarina irá definir a vaga para as oitavas de final em casa. Os duelos vão acontecer no próximo dia 11 e 19.