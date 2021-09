Partida entre Brasil e Argentina acabou sendo cancelada - AFP

Publicado 05/09/2021 18:40

São Paulo - Agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Polícia Federal entraram no gramado da Neo Química Arena aos seis minutos do primeiro tempo durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

De acordo com a entidade, quatro jogadores da seleção argentina estavam irregulares quanto ao protocolo sanitário do país. São eles: o goleiro Emiliano Martinez, os meia Emiliano Buendia e Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero. Os quatro atuam na Inglaterra.

De acordo com lei sanitária atual, que visa brecar o avanço da variante Delta do novo coronavírus no país, pessoas estrangeiras vindas de Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, precisariam passar por quarentena e testagem para ficar em território nacional.

A bola estava rolando e o jogo foi paralisado com seis minutos de partida. Em seguida, todos jogadores da Argentina saíram e foram para o vestiário na Neo Química Arena.

Durante a paralização, o repórter da TV Globo, Eric Faria, flagrou uma conversa entre Tite, Neymar, Lionel Scaloni e Lionel Messi. O craque argentino disse: 'Por que não autuaram antes?', dando a entender que os hermanos estavam autorizados a entrar em campo.

Minutos depois, a Conmebol confirmou em suas redes sociais a decisão do árbitro do jogo sobre a suspensão do confronto.