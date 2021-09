(FILES) In this file photo taken on April 09, 2019 Brazilian football great Edson Arantes do Nascimento, known as Pele, arrives at Guarulhos International Airport, in Guarulhos, some 25km from Sao Paulo, Brazil. - Football king Pele, 80, was vaccinated on March 2, 2021 against Covid-19 in Brazil, in what he called "an unforgettable day". (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

(FILES) In this file photo taken on April 09, 2019 Brazilian football great Edson Arantes do Nascimento, known as Pele, arrives at Guarulhos International Airport, in Guarulhos, some 25km from Sao Paulo, Brazil. - Football king Pele, 80, was vaccinated on March 2, 2021 against Covid-19 in Brazil, in what he called "an unforgettable day". (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)AFP

Publicado 06/09/2021 11:04

São Paulo - Já faz seis dias que o Rei do Futebol, Pelé, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria de imprensa do ex-jogador havia informado inicialmente que ele deu entrada na unidade para fazer apenas exames de rotinas. Entretanto, foi detectado um problema de saúde, que não foi divulgado pelo hospital, e ele se manteve internado.

De acordo com os assessores de Pelé, o Rei do Futebol foi internado na última terça-feira, a fim de passar por exames que são feitos todos os anos e tinham sido adiados em 2020 por conta da pandemia.

Quando Pelé deu entrada na unidade, seis dias atrás, a equipe de comunicação do ex-jogador usou as redes sociais do eterno camisa 10 para passar uma mensagem que acalmasse os fãs e desmentir que ele havia desmaiado.

"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!"