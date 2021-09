Partida entre Brasil e Argentina foi suspensa - AFP

Publicado 06/09/2021 13:59

Rio - A Polícia Federal está investigando os quatro jogadores argentinos que descumpriram a quarentena contra a disseminação do covid-19. Os atletas são acusados de falsidade ideológica após infringirem a lei sanitária brasileira. As informações são do portal "g1.com".



Segundo informações da PF, o inquérito foi aberto ainda no domingo, depois da Anvisa dizer que os jogadores Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso mentiram sobre as informações para as autoridades brasileiras sobre os locais em que eles haviam estado nos últimos dias antes de chegarem ao país.

De acordo com um documento liberado pela Anvisa, um membro da delegação argentina, Fernando Ariel Batista, teria falsificado informações sobre os quatro atletas argentinos. A delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos vai conduzir a investigação, já que foi por lá que os jogadores entraram no país.

Os jogadores também serão investigados pela Agência de Vigilância por terem descumprido as medidas sanitárias em decorrência da pandemia. A infração é considerada apenas administrativa. Os jogadores já deixaram o Brasil e desembarcaram na Argentina.



Ainda segundo a PF, os jogadores se mantiveram em silêncio durante o depoimento à entidade. Os atletas receberam a notificação de que estavam sendo investigados antes de saírem do Brasil.