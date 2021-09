Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Publicado 07/09/2021 17:59

Bahia - O Bahia anunciou o atacante Marcelo Cirino, ex-Flamengo, como novo reforço para a sequência da temporada na Série A. Através de suas redes sociais, a confirmação por parte do clube veio na tarde desta terça-feira (7), junto ao nome de Eugenio Isnaldo, argentino campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia em 2020.

O acerto com Marcelo Cirino aconteceu ainda no fim de semana. O jogador ficou livre recentemente no mercado após rescindir com o Chongqing Dangdai, da China, e assinou contrato com o Bahia até o fim de 2023.

Cirino foi contratado pelo Flamengo em 2015 e atuou por duas temporadas com a camisa Rubro-negra. Depois disso, teve passagem apagada por empréstimo no Internacional, atuou no Al-Nasr, dos Emirados Árabes, e retornou ao Brasil para ser campeão da Copa do Brasil (2018) e da Copa Sul-Americana (2019) com o Athletico-PR.

No início de 2021, Marcelo Cirino passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior. A última partida disputada pelo atleta foi em novembro de 2020.